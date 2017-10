3:4-Niederlage in eigener Halle

Das haben sich die Berliner Eisbären anders vorgestellt: Trotz eines angriffslustigen Auftretens mussten sich die Berliner dem Erzrivalen aus Mannheim mit 3:4 geschlagen geben – und das in eigener Halle.

Mit einer unglücklichen Heimniederlage trennten sich die Eisbären Berlin am Sonntag von ihrem alten Erzrivalen Adler Mannheim. In der Arena am Ostbahnhof verloren die Hauptstädter ein schnelles, aber von vielen Fehlern geprägtes Spiel mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1).

Zwar hatten die Berliner deutlich mehr Torgelegenheiten, verwerteten aber zu wenige. So reichten die Treffer von Daniel Fischbuch, Nick Petersen und James Sheppard nicht, um die dritte Saison-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abzuwenden.