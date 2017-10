Die Eisbären liefen bei ihrem Gastspiel beim Tabellenfünften Kölner Haie mit der exakt selben Startformation auf, wie beim Sieg nach Penaltyschießen gegen Vorjahresmeister München. Die Haupt- und die Domstädter einte neben dem Siegeswillen vor der Partie eine weitere Sache: Beide Mannschaften haben mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Berliner von Trainer Uwe Krupp erwischten keinen sonderlich guten Start in die Begegnung, überließen den Haien zu viele Räume. So kamen diese zu Beginn des ersten Drittels vermehrt zu guten Torchancen. Eisbären-Torhüter Petri Vehanen bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor dem Rückstand. In der neunten Spielminute stellt Sean Backman dann den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem sehenswerten Angriff scheitert er zunächst noch am Kölner Keeper, im Nachschuss schaufelt der Eisbären-Toptorschütze den Puck zum 1:0 ins Netz - sein neuntes Saisontor.

Der Treffer schien den Eisbären nun Auftrieb gegeben zu haben. Nur kurze Zeit nach der Führung macht sich Fischbuch schnellen Schrittes auf in Richtung Kölner Tor, scheitert aber im Eins-gegen-Eins-Duell am Torhüter. Was die Eisbären in dieser Phase auszeichnet, ist die Effektivität: Aus wenigen Chancen machten sie in der Anfangsphase das Beste – das war in der Vergangenheit nicht immer so. So gut es für die Eisbären jedoch vorne zu laufen schien, kassierten sie fünf Minuten vor Drittelende den Ausgleich: Ein abgefälschter Schuss fand den Weg ins Netz. Nach dem Gegentreffer berappelten sich die Berliner schnell, kamen zu einigen Torchancen. Doch ein Erfolgserlebnis sollte im ersten Drittel nicht mehr herausspringen.