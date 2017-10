Die Eisbären erwischten zunächst einen guten Start, Danny Richmond traf in der ersten Minute jedoch nur die Latte. Das erste Tor erzielten dann die Gastgeber. Nach einem Pass eines Nürnbergers in den Slot lenkte sich Berlins Torhüter Petri Vehanen (9.) den Puck unglücklich ins eigene Tor. Nach einem schwachen Überzahlspiel der Berliner drängten die Ice Tigers darauf, die Führung auszubauen, doch Vehanen wirkte nach seinem Fehler aufmerksamer und blieb Sieger.

Auch im zweiten Drittel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Jamie MacQueen (29.) fing einen Nürnberger Aufbaupass ab, doch auch ihm gelang der Ausgleich nicht. Im Schlussabschnitt mussten die Berliner dann in doppelter Unterzahl agieren, überstanden diese jedoch problemlos. In der Schlussphase konnte Sean Backman (60.) schließlich in Überzahl den Ausgleich erzielen.

Nachdem in der Verlängerung kein weiterer Treffer fiel, wurde der Sieger schließlich im Penaltyschießen ermittelt. Dort sorgten zunächst Reinprecht und anschließend Dupuis mit einem umstrittenen Penalty für eine knappe Niederlage der Eisbären. Bereits am Sonntag steht für die Berliner das nächste Topspiel an. Dann empfangen sie den amtierenden Meister München in der Arena am Ostbahnhof.

Sendung: rbb aktuell, 20.10.2017, 21.45 Uhr