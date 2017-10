Regionalliga-Duell am Samstag

Energie Cottbus trifft am Samstag auf das Schlusslicht der Regionalliga, den FSV Luckenwalde. Während die Lausitzer in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben, hat der FSV erst einen Sieg geholt. Ein Duell voller Gegensätze bahnt sich ab 13:25 Uhr im Livestream auf rbb|24 an. Von Andreas Friebel