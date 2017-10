Die Berlinerin Claudia Pechstein hat am Samstag bei den deutschen Meisterschaften in Inzell den Titel über 3.000 Meter gewonnen. Die 45-Jährige holte damit ihren 31. deutschen Meistertitel, zudem blieb sie in 4:08,56 Minuten unter der geforderten Weltcup Norm.

Die Weltcup-Saison im Eisschnellauf startet in zwei Wochen in Heerenveen, dann geht es auf den ersten vier Stationen um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang - Claudia Pechstein will sich zum siebten Mal qualifizieren.