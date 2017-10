Video: rbb aktuell | 14.10.2017

Energie empfängt Nulldrei - Sorge in Cottbus vor Spiel gegen Babelsberg

14.10.17 | 22:01 Uhr

Energie Cottbus richtet am Sonntag ein schwieriges Heimspiel aus: Babelsberg 03 reist an. Das Schwierige spielt sich dabei wohl vor allem auf den Rängen ab, denn rechte Gewalttäter hatten beim letzten Spiel der beiden Teams in Babelsberg den Platz gestürmt. Von Andreas Friebel Das Spiel im rbb-Livestream am Sonntag, 13.25 Uhr



Das Stadion der Freundschaft wird am Sonntag wohl einer Festung gleichen. Mit einem Großaufgebot an Polizei und Sicherheitsdienst sollen mögliche Gewalttäter abgeschreckt werden. Aber nicht nur im Stadion, sondern auch drumherum sind Polizeibeamte im Einsatz: Sie sollen die etwa 500 Gästefans sicher vom Bahnhof auf ihre Plätze im Stadion begleiten und später auch wieder zurückbringen.

Doch nur bei Abschreckung allein wollen es die beiden Vereine nicht belassen. Die Babelsberger und die Cottbuser haben unter der Woche noch einmal an ihre Anhänger appelliert, ein friedliches Derby zu feiern. Energie hat zudem einen umfassenden Plan vorgestellt, mit dem Extremismus, Rassismus und Gewalt aus dem Stadion verdrängt werden sollen. Ob dies ausreicht, wird sich nun am Sonntag zeigen, sicher aber erst in den kommenden Monaten sagen, wenn einzelne Maßnahmen konkret umgesetzt werden. Beide Klubs hoffen, dass am Sonntag nach dem Spiel endlich sportliche Schlagzeilen dieses Derby beschreiben.

Wollitz bevorzugt die Aufregung auf dem Platz

Die brisanten Rahmenbedingungen ausblenden und sich nur auf das Sportliche konzentrieren - das möchte auch Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Es sind wenige Idioten, die da für Aufregung gesorgt haben. Ich möchte lieber über die vielen tausend Anhänger sprechen, die uns in dieser Saison Spiel für Spiel unterstützen."

Etwa 7.000 Zuschauer werden am Sonntag im Stadion der Freundschaft erwartet. Der überwiegende Teil glaubt fest an einen Heimsieg des FC Energie, denn die Lausitzer dominieren die Regionalliga Nordost aktuell nach Belieben. 28 Punkte hat der Tabellenführer nach zehn Spieltagen. "Wir haben eine weiße Weste und möchten diese behalten", so Wollitz.

Erster gegen Siebenter

Babelsberg hat aktuell als Tabellensiebter 15 Zähler. Die Nulldreier sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Darunter waren aber viele Unentschieden, die eine bessere Platzierung verhindern. "Wir haben großen Respekt vor Babelsberg, insbesondere auch deshalb, weil sie in dieser Saison in einigen Spielen bis zum Schluss in der Lage waren noch entscheidende Tore zu erzielen", sagt der Cottbuser Trainer.

Claus Dieter Wollitz kann im Übrigen am Sonntag wieder seinen Torjäger Streli Mamba einsetzen. Der Neun-Tore-Mann fehlte wegen einer Muskelverletzung seit einigen Wochen. Ob er gegen Babelsberg schon wieder von Anfang an dabei ist, wird sich zeigen. "Gut möglich, dass wir ihn später einwechseln. Für 90 Minuten reicht seine Kraft in jedem Fall noch nicht", so Wollitz am Freitag.

Einsatzbereit ist auch der Babelsberger Torjäger Andis Shala, der im Sommer auch mit Energie Cottbus in Verbindung gebracht wurde. Er schoss die Nulldreier am vergangenen Wochenende in die nächste Runde des Landespokals und hofft nun auch am Sonntag in Cottbus auf weitere Treffer, denn in der Regionalliga hat Shala mit zwei Toren noch ein paar leichte Ladehemmungen.