Bereits in der 15. Minute gingen die Isländerinnen überraschend in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alex Popp (42.) legten die Isländerinnen nach und erhöhten auf 3:1. Lea Schüller (88.) konnte bei ihrem Länderspieldebüt zwar noch den Anschluss herstellen - die Pleite aber dennoch nicht verhindern.

26 WM-Qualifikationsspiele hatte die deutsche Frauennationalmannschaft in Folge gewonnen, nun ist diese Serie gerissen: Gegen Island setzte es am Freitag für die Elf von Steffi Jones mit den Potsdamerinnen Svenja Huth und Tabea Kemme eine historische Niederlage - am Ende stand es 2:3.

Vor 4.292 Zuschauern ließ sich die deutsche Mannschaft von der robusten Gangart der mutig aufspielenden Isländerinnen schwer beeindrucken. In der deutschen Offensive fehlte es dagegen an Struktur und zündenden Ideen.

Mit ihrem ersten Sieg verdrängten die Isländerinnen das DFB-Team von der Tabellenspitze

der Gruppe 5. Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM in zwei Jahren in Frankreich. Die vier besten Gruppenzweiten müssen in eine Play-off-Runde. Das nächste Spiel steht für die DFB-Auswahl am kommenden Dienstag gegen die Färöer Inseln an.