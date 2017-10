Es ist der Klassiker im deutschen Frauenfußball: Turbine Potsdam gegen den 1. FFC Frankfurt. Doch was in den letzten Jahren meist das Duell um die Meisterschaft war, ist aktuell eher eine Begegnung zweier Mannschaften aus dem oberen Tabellenmittelfeld, die den Anschluss an die Spitze halten wollen. Doch die Partie im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion am Montagabend vor 1.643 Zuschauern war umkämpft wie eh und je.