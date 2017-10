2:2-Unentschieden in Wolfsburg

Turbine Potsdam hat den Siegeszug von Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg in der Frauenfußball-Bundesliga gestoppt. Das Team von Trainer Matthias Rudolph sicherte sich am fünften Spieltag durch ein 2:2 (1:1)-Unentschieden einen Punkt beim Tabellenführer. Beide Tore erzielte Nationalspielerin Tabea Kemme.

Die Potsdamerinnen lagen zunächst zurück, Torfrau Lisa Schmitz sah beim Gegentor durch Anna Blässe (14.) nicht gut aus. Doch gleich die erste eigene Chance nutzte Kemme (20.) zum Ausgleich für die Gäste. In der zweiten Halbzeit gerieten die erneut in Rückstand. Die defensive Spielweise bestrafte Wolfsburgs Pernille Harder mit dem 2:1 (73.). Doch die Potsdamerinnen gaben nicht auf und kamen mit Glück erneut schnell zum Ausgleich. Es war wieder Kemme, die einen Fehlpass von Lena Goeßling zum 2:2-Endstand nutzen konnte (77.).

In der Schlussphase erspielte sich der Wolfsburg eine Reihe guter Torchancen, scheiterte jedoch immer wieder an Potsdams Torhüterin Schmitz, die ihrem Team letztlich den Punkt rettete. Auf der Gegenseite vergab Anna Gasper für Turbine die größte Chance auf den Sieg in der Nachspielzeit (90.+1).