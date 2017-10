Die Handballer der Füchse Berlin müssen in der 3. Runde des EHF-Cups gegen den FC Porto antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstagmittag in Wien.

Demnach steigt das Hinspiel am 17. oder 18. November in Porto, das Rückspiel findet am 25. oder 26. November in Berlin statt. Sollten sich die Berliner gegen den portugiesischen Rekordmeister durchsetzen, wären sie für die Gruppenphase des Wettbewerbs qualifiziert.

Die Füchse, die am Sonntag ihre erste Niederlage in der aktuellen Bundesligasaison einstecken mussten, haben in der Vergangenheit durchaus erfolgreich am EHF-Cup teilgenommen. 2015 gewannen sie die zweitwichtigste Trophäe im europäischen Vereinshandball, in der vergangenen Saison mussten sie sich erst im Finale Frisch Auf Göppingen geschlagen geben.

