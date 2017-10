In Berlin kann ein Aufenthaltsverbot verhängt werden, wenn die Person bestimmte Kriterien erfüllt. Dazu zählen bereits früher festgestellte Straftaten und gefahrbegründendes verhalten von Personen in der Vergangenheit bei entsprechenden Anlässen. Zusätzlich werden auch die konkrete Konstellation der Spielpaarung, das bekannte Verhältnis der Fanszenen zueinander und der sportliche Rahmen berücksichtigt.

In Berlin kann die Polizei ein Betretungsvebot in Form eines Aufenthaltsverbots für ein bestimmtes Gebiet innerhalb der Stadt aussprechen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Personen dort Straftaten begehen werden.

In der Region wurden in den letzten vier Jahren allerdings kaum Verbote verhängt. In Berlin gab es anlässlich der Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg am 16. Februar 2014 Verfügungen gegen acht Berliner Fans. 2015 bekamen zudem sieben Anhänger des 1. FC Nürnberg Aufenthaltsverbote für die Begegnung mit dem 1. FC Union Berlin. Diese galten jeweils für den nahen Bereich um das Olympiastadion beziehungsweise Das Stadion An der Alten Försterei sowie wichtige Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs. Auch gegen Anhänger von Energie Cottbus wurden in der Saison 2015/16 vier Betretungsverbote für Auswärtsspiele verhängt.