Erste Heimniederlage der Saison - Hertha geht erst auf, dann in die Knie - 0:2 gegen Schalke

14.10.17 | 17:25 Uhr

Hertha hat im heimischen Olympiastadion die erste Niederlage in der laufenden Bundesligasaison kassiert. Nach einer Roten Karte gegen Haraguchi verloren die Berliner in Unterzahl. Ein Ausrufezeichen setzten sie jedoch vor dem Anpfiff.



Bereits vor dem Spiel war Hertha BSC am Boden: Die Berliner knieten geschlossen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Seit einiger Zeit protestieren amerikanische Sportler vor der Hymne mit einem Kniefall gegen Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern. "Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Es gibt aber einige Leute, die ideologisch noch nicht so weit sind", erklärte der verletzte Innenverteidiger Sebastian Langkamp in der Halbzeit gegenüber dem Fernsehsender Sky. Auch die gesamte Ersatzbank der Herthaner beteiligte sich an der Aktion: inklusive Manager Michael Preetz und Trainer Pal Dardai.

Nach dem Anpfiff dann sah der Coach eine harmlose Hertha. Schalke übernahm das Kommando. Die Gäste sorgten mit frühem Pressing dafür, dass die Berliner sich kaum zwingende Chancen herausspielen konnten. Für die einzige Möglichkeit der ersten Halbzeit sorgte ein Schuss von Schalkes Burgstaller, den Hertha-Keeper Jarstein parieren konnte.



Vor allem vom starken Umschaltspiel der Berliner war nichts zu sehen. In der 44. Minute dann der nächste Dämpfer für Hertha: Nach einer Grätsche gegen Daniel Caligiuri sah Berlins Genki Haraguchi die rote Karte. "Danach hat uns vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt", erklärte Niklas Stark.

Pflichtspiel-Debüt für Davie Selke

Nach der Pause reagierte Pal Dardai. Er brachte den von der Länderspielreise angeschlagenen Mathew Leckie. Und es kam Stürmer Davie Selke: Der U-21-Europameister dürfte sich sein Pflichtspiel-Debüt für die Berliner allerdings anders vorgestellt haben, denn nicht er und die Hertha trafen, sondern Schalke: Nach einem Foul durch Vladimir Darida an Harit im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Im Duell gegen Goretzka hatte Jarstein zwar die richtige Ecke, konnte das 0:1 (54.) dennoch nicht verhindern.



In der 78. Minute dann nutze Burgstaller einen Fehler von Karim Rekik schließlich für die Entscheidung und traf zum 0:2-Endstand. "Glückwunsch an den Gegner, er hat verdient gewonnen. Die waren frischer und dynamischer als wir, da muss auch ich nachdenken, was ich in den letzten drei Tagen im Training gemacht habe, was nicht richtig war. Von unserer Seite aus hat kein richtiges Spiel stattgefunden, das war kein richtiger Fight", resümierte Dardai selbstkritisch.

Für die Berliner war es die erste Heimniederlage der laufenden Saison. Nach dem vierten sieglosen Pflichtspiel in Folge bleiben sie weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Weiter geht es für das Team von Pal Dardai bereits am Donnerstag: In der Europa League müssen sie bei Zorja Luhansk antreten. In der Bundesliga gastiert Hertha dann am Sonntag in Freiburg.

Sendung: Inforadio, Die Bundesliga, 17.25 Uhr