Ansehnlich mitgespielt, das schon, aber wirklich gute Chancen hatte Union Berlin am Dienstabend dann auch wieder nicht: Das 1:4 bei Bayer Leverkusen bedeutet das Aus im DFB-Pokal. Am Ende trat ein gefrusteter Berliner ein Mal zu viel zu.

Union Berlin hat das Achtelfinale im DFB-Pokal verpasst: Die Berliner verloren am Dienstagabend mit 1:4 bei Bayer 04 Leverkusen. Die Tore für Leverkusen schossen Julian Brandt (36. Minute), Lucas Alario (58.), Wendell per Elfmeter (89.) und Aranguiz per direktem Freistoß in der Nachspielzeit. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Union erzielte Dennis Daube kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute. Der Berliner Stefan Fürstner musste den Platz in der 91. Minute wegen einer gelb-roten Karte verlassen.

Die Berliner spielten durchaus überzeugend und versuchten, mit einer mutigen 4-3-3-Aufstellung Druck auf die technisch überlegenen Leverkusener auszuüben. Doch mehr als ein Lattentreffer von Damir Kreilach nach einem direkten Freistoß sprang an Torgelegenheiten nicht heraus.

Mehr in Kürze