Hertha vor Spiel gegen Freiburg - "Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen"

20.10.17 | 18:35 Uhr

Platz 13. in der Bundesliga, nur ein Punkt in der Europa League: Hertha BSC findet aktuell nicht in die Erfolgsspur. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen wartet die Mannschaft weiter auf ein Erfolgserlebnis. Von einer Krise will Trainer Pal Dardai jedoch nicht sprechen.



Ein Lächeln geht Hertha-Coach Pal Dardai derzeit nur schwer über die Lippen. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen muss sich der Ungar vielen kritischen Fragen stellen. Steckt Hertha BSC in der Krise? "Davon spüre ich nichts. Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch. Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen", stemmt sich Dardai entschlossen gegen eine Flaute.



Nach der 1:2-Niederlage gegen Sorja Luhansk in der Europa League stehen die Berliner derzeit auf dem letzten Platz in ihrer Gruppe, haben nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. Diese Situation dürfe man auch nicht schön reden: "Wir haben gesagt, dass wir uns in Europa messen wollen. Da sieht man, dass es eigentlich zu dünn ist."

"Uns fehlen die Automatismen"

Die Gründe liegen für den Ungar auf der Hand: "Das größte Problem in unserem Spiel ist, dass es keine Automatismen gibt." In der vergangenen Saison haben ätten die Spieler eine Woche lang Zeit gehabt, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Die haben sie jetzt nicht mehr. Durch die Dreifachbelastung und die Rotation im Kader fehlt die Abstimmung. Um das zu verbessern, brauche man vor allem eines: Geduld.



Der Trainer sieht seine Mannschaft trotz der schlechten Ergebnisse im Soll. Vor allem in der Bundesliga ist er mit der bisherigen Ausbeute zufrieden: "Ich habe bis jetzt zehn Punkte erwartet, neun sind es geworden."



Leidenschaftliches Duell in Freiburg

Die nächste Chance, das Punktekonto weiter zu erhöhen, hat Hertha BSC am Sonntag. Dann treffen die Berliner in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Hertha-Manager Michael Preetz erwartet eine "leidenschaftliche" Mannschaft: "Wir müssen dagegen halten und schauen, dass wir vorne effektiver werden." Lediglich elf Tore gelangen den Berlinern in zwölf Pflichtspielen - Kapitän Vedad Ibisevic ging bislang leer aus.



Der Bosnier kam nach einer Sprunggelenksverletzung gegen Luhansk eine halbe Stunde zum Einsatz. Gegen Freiburg soll er, genau wie Salomon Kalou, von Beginn an ran. "Vedad braucht ein Erfolgserlebnis. Aber wir müssen auch als Team Tore schießen, sonst haben wir nicht mehr verdient", so Dardai. Mitchell Weiser und Karim Rekik sind dagegen angeschlagen. Nach seinem Tor-Debüt in der Europa League ruhen die Hoffnungen auch auf Davie Selke. Er soll am Sonntag als Joker stechen - und vielleicht zaubert er mit einem Tor auch Dardai ein Lächeln aufs Gesicht.

Sendung: Inforadio, 20.10.2017, 16.15 Uhr