Was ist mit Energie-Torjäger Streli Mamba los? In dieser Saison hat er bereits zehn Tore erzielt. Auf den elften Treffer müssen die Cottbuser Fans aber noch ein Weilchen warten. Völlig überraschend verkündete Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz, dass Mamba mit einer Hüftverletzung ausfällt.

Erst am vergangenen Sonntag hatte er nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Am Donnerstag meldete sich der Stürmer wegen Hüftproblemen ab. "Am Montag sind wir etwas Rad gefahren. Am Dienstag war frei. Am Mittwoch wollte er sich gern noch etwas erholen. Und beim Training am Donnerstag klagt er nach wenigen Minuten über Probleme an der Hüfte. Ich weiß nicht, wo er sich verletzt haben kann", sagt Wollitz und ergänzt: "Wenn Streli verletzt ist, ist das mit seiner Rückmeldung etwas kompliziert. In der Kabine erzählt er so, uns Trainern so und den Ärzten wieder anders. Warum das so ist, weiß ich nicht. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht."