Hertha BSC vor Europa League-Spiel gegen Luhansk - Das Schlüsselspiel, das keines sein soll

19.10.17 | 12:15 Uhr

Das dritte Spiel in der Gruppenphase der Europa League führt Hertha BSC in die Ukraine. Nach den jüngsten enttäuschenden Auftritten geht es darum, wieder zurück in die Spur zu finden. Doch mit dem Begriff "Schlüsselspiel" hat Hertha-Coach Pal Dardai ein Problem.



Verlassen wirkt die große Lemberger Arena vor den Toren der Stadt. Hier trägt Sorja Luhansk seine internationalen Heimspiele aus, weil sich in der 1.400 Kilometer entfernten Heimatstadt pro-russische Separatisten und die ukrainische Armee bekämpfen. Das führt zu der skurrilen Situation, dass der Besuch aus Berlin eine kürzere Anreise als der nominelle Gastgeber hat. Vielleicht ein gutes Omen, denn in Lemberg soll für Hertha BSC endlich der erste Europapokalsieg der Saison her.



Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien gegen Bilbao und Östersund ist es ein Schlüsselspiel für die Berliner. Aber von diesem Begriff will Hertha-Coach Pal Dardai nichts mehr wissen: "Ich nenne kein Spiel mehr 'Schlüsselspiel', damit ich keinen Druck auf meine Mannschaft ausübe." Der Hintergrund: Vor der jüngsten Bundesligapartie gegen Schalke 04 benutzte Dardai das nun verbotene Wort, am Ende zeigte sein Team eine mutlose Leistung und unterlag verdient mit 0:2.

Auf diese Spieler trifft Hertha in der Europa League

Andriy Lunin

Lunin ist die Entdeckung der Saison. Der 18-jährige Torhüter wechselte im Sommer von Dnjepropetrowsk und eroberte sich nicht nur einen Stammplatz, sondern empfahl sich sogar für höhere Aufgaben. Am 10. Oktober debütierte er in der ukrainischen U21-Nationalelf.

Yevheniy Opanasenko

Der beidfüßige Mann mit der Nummer 39 spielt rechts in der Viererkette. Auf dem Foto ist seine Torgefährlichkeit bereits zu erahnen und in der Tat: In der Liga hat er bereits drei Tore erzielt. In der Europa League allerdings in dieser Saison noch nicht.

Dmytro Hrechyskin

Der bullige Innenverteidiger ist für drei Jahre von Shahktar Donezk ausgeliehen, wo er in der Jugend ausgebildet wurde. Seine gelernte Position ist das defensive Mittelfeld. Er stammt aus der Region Luhansk, spielt also zumindest leihweise wieder in seiner Heimat.

Oleksander Svatok

Der Neuzugang von Dnjepropetrowsk gilt als großes Talent. Der 23-jährige Innenverteidiger durchlief im Nachwuchsbereich alle Nationalmannschaften und ein Einsatz im A-Nationalteam dürfte demnächst fällig sein. Seine Kopfballstärke kann er in der Offensive allerdings nicht umsetzen, Svatok ist noch ohne Saisontor.

Viacheslav Checher

Der Innenverteidiger versuchte schon, Robert Lewandowski zu stoppen als der noch für Dortmund stürmte. Der 36-jährige ist der älteste Spieler im Kader. Obwohl er nicht immer zum Einsatz kommt, ist er ein wichtiger Mann. Checher ist der stellvertretende Kapitän.



Artem Sukhotsky

In der Viererkette auf der linken Seite ist der 24-Jährige gesetzt. Auf die Stammkraft sollte Hertha bei Vorstößen achten. Beim 1:0-Sieg in Bilbao bereitete Sukhotsky das Siegtor vor. In der Jugend wurde er bei Dynamo Kiew ausgebildet, in Luhansk spielt er seine zweite Saison.

Artem Gordiyenko

Der 26-Jährige kommt aus der eigenen Jugend und ist seit 2013 Profi. Im defensiven Mittelfeld ist er Stammspieler. Gelegentlich hilft Gordiyenko auch in der Innenverteidigung oder rechts in der Viererkette aus.

Oleksander Andriyevsyi

In der Liga meist nur eingewechselt, stand der 23-jährige in der Europa League in beiden bisherigen Spielen in der Startelf. Luhansks Nummer 18 spielt im zentralen Mittelfeld, soll Bälle verteilen und das Spiel schnell machen.

Oleksander Karavaev

Vor zwei Jahren spielte der Mittelfeldmann fünfmal für die Nationalmannschaft der Ukraine. Der 25-Jährige ist einer der Schlüsselspieler in der Offensive, nicht unbedingt als Torschütze, aber als Vorbereiter über die rechte Seite.



Igor Kharatin

Der 22-Jährige ist der einzige Torschütze des Vereins in dieser Europa League-Saison. Der Chefstratege im Mittelfeld traf beim 1:0-Sieg in Bilbao. Kharatin ist seit 2011 Stammgast in den Nachwuchs-Nationalmannschaften der Ukraine.



Silas

Der 21-jährige Linksfuß kann zentral hinter der Spitze oder auf der linken Seite eingesetzt werden. Doch er gehört nicht zu den Lieblingsspielern von Trainer Yuri Vernydub. Immer wieder gehört der technisch starke Brasilianer gar nicht zum Kader.



Iury

Der Brasilianer hat in der Liga bei neun Einsätzen drei Tore erzielt. Zuletzt traf der 22-Jährige Anfang Oktober beim spektakulären 4:4 gegen Dynamo Kiew. Iury ist 1,85m groß und ein sehr athletischer Spieler.

Artem Gromov

Der 27-jährige Neuzugang spielt am liebsten als Linksaußen, wird aber auch mal als zentraler Stürmer eingesetzt. In der Liga gelangen ihm in sieben Spielen bisher zwei Tore und eine Vorlage. 2014 spielte er zweimal für das ukrainische Nationalteam.

Vladyslav Kochergin

Der Mittelfeldmann ist U 21-Nationalspieler der Ukraine. Im Verein kämpft er um einen Stammplatz. Gegen Östersund war er nicht im Kader, in Bilbao spielte er durch. Kommt er zum Einsatz, dann ist er zentral der Ballverteiler.

Maksym Lunyov

Der Linksaußen ist schnell und spielt mit Zug zum Tor. Im September debütierte der 19-Jährige in der U 21 der Ukraine. Lunyov spielt nicht immer von Anfang an, könnte aber als Einwechselspieler neuen Schwung nach vorne bringen.

Zeljko Ljubenovic

Der 36-jährige Serbe spielt schon seit 2012 in Luhansk und ist damit dienstältester Profi. Doch er ist nur noch eine Alternative im zentralen Mittelfeld und kommt in dieser Spielzeit nur noch gelegentlich zu Kurzeinsätzen. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Sendung: Inforadio überträgt das Spiel am 19. Oktober ab 19:25 Uhr live Play Pause Fullscreen































Luhansk gewann in Bilbao

Verteidiger Niklas Stark setzt auf das schnelle Verdrängen: "In englischen Wochen hat man gleich die Chance, wieder anzugreifen und ein Zeichen zu setzen. Wir wollen hier die drei Punkte mitnehmen und dann einen Lauf starten."



Doch mit der weitgehend unbekannten Mannschaft von Sorja Luhansk wartet keine einfache Aufgabe auf Hertha BSC: Die Ukrainer konnten vor drei Wochen überraschend bei Gruppenfavorit Athletic Bilbao triumphieren. Für Flügelspieler Valentino Lazaro besteht nicht nur deshalb "keine Gefahr, den Gegner zu unterschätzen". Er verweist zudem darauf, dass sich Hertha in der Europa League bislang wahrlich nicht von der besten Seite gezeigt hat.

Im Stadion von Lemberg fanden 2012 auch einige EM-Spiele statt

Ohne Kraft, Langkamp, Darida und Leckie

Beim Versuch, in Europa endlich Eindruck zu schinden, wird die Mannschaft auf die verletzten Thomas Kraft, Sebastian Langkamp und Vladimir Darida verzichten müssen. Auch Top-Torschütze Mathew Leckie ist nicht mit in die Westukraine gereist, Dardai gönnt dem Australier eine Verschnaufpause.



Wenigstens ist der zuletzt gesperrte Kapitän Vedad Ibisevic zurück im Aufgebot. Gut für Dardai, der nicht nur den sportlichen Wert des Bosniers zu schätzen weiß: "Er ist in der Kabine sehr wichtig, ist präsent und hat Ausstrahlung. Ich plane mit ihm für die letzte halbe Stunde." Viel mehr ist für den angeschlagenen Ibisevic derzeit nicht drin. Nun ruhen die Hoffnungen der in der Europa League noch torlosen Offensive auf Rekordtransfer Davie Selke. Ein Erfolgserlebnis in der Ukraine könnte Hertha BSC Aufwind für die kommenden Wochen und die schweren Aufgaben in der Bundesliga und im DFB-Pokal geben. Aufgaben, denen Pal Dardai mit Zweckoptimismus begegnet: "Ab jetzt zählt immer das nächste Spiel. Das wollen wir gewinnen und nicht hören, dass wir keine Chance haben." Sendung: Inforadio überträgt die Partie am Donnerstag live ab 19:24 Uhr