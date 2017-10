Stattdessen steht für den Coach die Partie beim MSV Duisburg am Sonntag (13.30 Uhr) im Blickpunkt. Die Duisburger holten in dieser Saison erst zwei Punkte in der heimischen Arena und wenn es nach dem 46-Jährigen geht, dann soll das auch so bleiben. "Da wollen wir natürlich alles daran setzen, dass wir diesen Schnitt nicht verbessern", so Keller mit einem Grinsen.