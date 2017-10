American Football-Finale in Berlin

Es singen zwar nicht Janet Jackson und Justin Timberlake vor Millionen von Zuschauern - aber auch das deutsche Finale im American Football dürfte spannend werden. In Berlin kämpfen am Samstag die Schwäbisch Hall Unicorns und die Braunschweig Lions um den German Bowl.

Gute Traditionen müssen gepflegt werden, der German Bowl ist da keine Ausnahme. Denn bereits zum sechsten Mal in Folge wird am Samstag das Finale der German Football League (GFL) im Jahn-Sportpark gespielt. Auch die beiden Gegner dürften den Weg nach Prenzlauer Berg inzwischen auswendig kennen: Wieder treffen die Lions aus Braunschweig auf die Unicorns aus Schwäbisch Hall. So war es schon die vergangenen drei Jahre, stets mit dem besseren Ende für die Niedersachsen.

Auch diesmal traut man den Löwen den Titel einen Tick mehr zu, immerhin sind sie nicht nur deutscher Serienmeister, sie gewannen zuletzt auch dreimal nacheinander den Eurobowl - und dürfen sich deshalb bestes Football-Team des Kontinents nennen.