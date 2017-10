In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin am Samstag nur knapp einen Heimsieg gegen den THW Kiel verpasst. Wenige Sekunden vor Schluss führten die Berliner mit 25:24 gegen den Rekordmeister - dann warfen die Kieler doch noch den Ausgleich.

Bereits vor dem Spiel war für die Füchse klar: Gegen den angeschlagenen THW Kiel bietet sich die Gelegenheit, die schlechte Bilanz aufzubessern. Während der Rekordmeister schwächelt, erlebten die Berliner einen hervorragenden Saisonstart. Und so erwarteten die 9.000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle ein Duell auf Augenhöhe.

Und genau das bekamen sie auch zu sehen. Es entwickelte sich eine hochklassige Partie, in der auch Füchse-Torwart Silvio Heinevetter, der seinen 33. Geburtstag feierte, mit vielen starken Paraden überzeugte. Den Berlinern gelang es dennoch nicht, sich in der ersten Halbzeit entscheidend abzusetzen. Sie spielten sich immer wieder eine Zwei-Tore-Führung heraus, konnten diese aber nicht behaupten. Mit einem knappen 15:14-Vorsprung gingen es in die Pause.

Den Start der zweiten Halbzeit verschliefen die Füchse jedoch. Nach einem 4:0-Lauf der Kieler gerieten sie mit 15:18 in Rückstand. Doch das Team von Velimir Petkovic ließ sich davon nicht beeindrucken: Sie glichen aus und vergaben sogar Chancen auf die erneute Führung. Die erlangten die Berliner dann durch Fäth in der 58. Minute zurück, kurz darauf verwandelte Struck nur Sekunden vor der Schlussirene zum 25:24.

"Wir haben ein überragendes Handballspiel auf ganz hohem Niveau gesehen. Das Spiel wurde mit viel Leidenschaft und Dynamik geführt - das ist das, was unserer Sportart auszeichnet", so der Manager. Der Lohn für die Füchse: Mit dem Punktgewinn schoben sie sich voerst wieder an den Rhein-Neckar Löwen vorbei an die Tabellenspitze.



Sendung: rbb UM6, 21.10.2017, 18 Uhr