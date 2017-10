Was für ein Krimi: Die Füchse Berlin haben beim SC DHfK Leipzig knapp mit 31:30 gewonnen. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Bundesligaspiel konnten die Berliner damit ihre bislang makellose Bilanz in der noch jungen Saison weiter pflegen. Allerdings war dieser Sieg ein ausgesprochen knapper. Nur wenige Sekunden vor Schluss hatte Steffen Fäth mit einem direkt verwandelten Freiwurf die Partie für die Berliner entscheiden können.

Dabei waren es zu Beginn der Partie zunächst die Leipziger, die besser ins Spiel fanden und 6:3 in Führung gingen. Die Füchse aber fanden danach besser ins Spiel, das sich von da an sehr ausgeglichen gestaltete. Dazu trugen vor allem der immer besser werdende Berliner Torwart Silvio Heinevetter und Nationalspieler Fabian Wiede bei. In der 27. Minute dann gingen die Berliner erstmals durch Hans Lindberg mit 13:12 in Führung.