Handball-Partie in Berlin - Flotte Füchse empfangen kriselnde Kieler

20.10.17 | 12:53 Uhr

Jahrelang war der THW Kiel das Nonplusultra des deutschen Handballs. Doch in dieser Saison schwächelt der Rekordmeister, während die Füchse Berlin aufdrehen. Am Samstag treffen sie in der Max-Schmeling-Halle aufeinander. Füchse Berlin - THW Kiel | 21.10.2017 ab 14 Uhr live auf rbb|24 und im rbb Fernsehen



Eigentlich sind die sportlichen Verhältnisse in Kiel geklärt. So dreht sich das maßgebliche Interesse der Ostseestädter seit jeher um die erfolgsverwöhnten Handballer des THW Kiel, die Fußballer von Holstein Kiel hingegen wurden lange milde belächelt. Doch in den vergangenen Wochen hat sich etwas verändert im hohen Norden. Denn während die Holstein-Kicker voller Euphorie die 2. Liga aufmischen und zahlreiche neue Fans gewinnen, taumelt der THW von einer Verlegenheit zur nächsten.

Keine Titelchancen mehr

Aus dem Handball-Rekordmeister ist ein Krisenklub geworden. Nach neun Spieltagen findet sich der Turnverein Hassee-Winterbek nur im Mittelfeld der Tabelle wieder, mit bereits vier Niederlagen ist die Meisterschaft schon jetzt außer Reichweite. Auch in der Champions League läuft es nicht, es droht das Aus in der Gruppenphase. Seit Mittwoch ist zudem die letzte Titelchance passé, mit der Niederlage in Hannover war im Achtelfinale des DHB-Pokals Endstation. Das Aus im Pokal versuchte THW-Keeper Andreas Wolff anschließend gar nicht erst schönzureden. "Das Ergebnis ist scheiße. Das ist natürlich ein Stück weit Bestandteil einer Krise", gab der Europameister von 2016 vor laufender Kamera zu.

Neue Kräfteverhältnisse

Die Kieler Krise ist das eine, die sich verändernden Kräfteverhältnisse im deutschen Handball das andere. Jahrelang haben die großen drei - der THW, die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim – die Wettbewerbe dominiert und die Titel unter sich aufgeteilt. Doch inzwischen haben einige ambitionierte Vereine ihren Rückstand aufholen können und dürfen nun von Größerem träumen. Zu diesem Kreis gehören auch die Füchse Berlin, die mit acht Siegen in die Bundesligasaison starteten und damit einen neuen Vereinsrekord aufstellen konnten. Ihr gestiegenes Niveau demonstrierte die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic zuletzt eindrucksvoll am Mittwoch mit dem Pokal-Erfolg in Flensburg. Eine bemerkenswerte Reaktion der Füchse nach der herben Niederlage in Hannover am vergangenen Wochenende. Selbst der sonst so kritische Füchse-Manager Bob Hanning zeigte sich davon begeistert und attestierte "eine Klasse-Leistung", um im selben Atemzug auf die nächste Aufgabe hinzuweisen: "Jetzt freuen wir uns auf Kiel".

"Kiel ist noch immer eine Top-Mannschaft"

Die Freude ist berechtigt. Schließlich stehen die Vorzeichen gut, den Kielern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle endlich mal wieder ein Bein zu stellen. Seit sieben Jahren warten die Füchse auf einen Erfolg gegen die Norddeutschen. Von der damaligen Mannschaft sind nur noch die Torhüter Petr Stochl und Silvio Heinevetter verblieben. Im Angesicht dieser langen Durststrecke will Petkovic von einer Favoritenrolle seines Teams nichts wissen. "Kiel ist für mich noch immer eine Top-Mannschaft" sagt der 61-Jährige. Zu einer solchen Top-Mannschaft wollen auch die Füchse werden. Ein Sieg gegen den Rekordmeister würde sie diesem Ziel ein Stückchen näher bringen. Das rbb Fernsehen überträgt die Partie am Samstag live ab 14 Uhr, einen Live-Stream gibt es bei rbb|24.