Nach dem 31:30-Kraftakt in Leipzig am vergangenen Donnerstag hatten die Füchse Berlin am Sonntagmittag mit dem TBV Lemgo sehr viel weniger Mühe. Am Ende stand ein niemals gefährdeter 36:23-Sieg, durch den die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernimmt.