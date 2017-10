Ein Handball-Training mit Stars: Dafür hatten sich über 1.200 Schulen aus ganz Deutschland beworben. Unter den Gewinnern war auch die Borsigwalder Grundschule in Berlin-Reinickendorf. Am Donnerstag leiteten nun Bundestrainer Christian Prokop und Füchse-Profi Paul Drux die Handball AG.

Über 40 Schülerinnen und Schüler der Handball AG an der Borsigwalder Grundschule in Berlin Reinickendorf können es kaum erwarten. So auch die achtjährige Angelina: "Ein bisschen sind wir schon alle nervös", gibt sie aufgeregt zu. An ihre Schule kommen heute richtige Handball-Profis. Über 1.200 Grundschulen aus ganz Deutschland hatten bei einer Aktion von Handballbund und einer Krankenkasse darum - 23 Schulen wurden ausgewählt.



Am Donnerstag um 8.30 Uhr ist es dann soweit - Bundestrainer Christian Prokop und Füchse-Profi Paul Drux übernehmen das Handballtraining. Der Füchse-Spieler fühlt sich an seine Kindheit erinnert: "Mir hat das so viel gebracht früher, in meiner Kindheit Sport zu machen. Und ich möchte auch, dass andere Kinder Spaß haben im Sport."