Weitsprung-Olympiasiegerin geht neue Wege - Heike Drechsler wird Kampfrichterin

16.10.17 | 20:28 Uhr

Sie gehört zu den erfolgreichsten Weitspringerinnen Deutschlands, lebt seit zwei Jahren in Berlin und ist ihrem Sport auch nach dem Karriereende treu geblieben: Jetzt plant Heike Drechsler den Perspektivwechsel - und wird Kampfrichterin. Von Stephanie Baczyk



"Es ist halt einfach Hauptstadt", sagt Heike Drechsler, angesprochen auf ihre Wahlheimat Berlin. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin kommt eigentlich aus Thüringen und hat lange in Karlsruhe gelebt - seit zwei Jahren ist die Hauptstadt ihr Zuhause. Und die 52-Jährige fühlt sich wohl. So wohl, dass sie nicht nur mit dem Fahrrad zum Interviewtermin erscheint, sondern auch die vielen Freizeitangebote in Berlin nutzt.

"Ich guck' natürlich immer, was der Sport so bietet", sagt Drechsler. Kein Wunder also, dass sie ihrer großen Liebe, dem Weitsprung, in Zukunft wieder mehr Zeit widmen möchte. Neben ihrer Arbeit als Gesundheitsmanagerin bei einer Krankenkasse hat sich die ehemalige Spitzenathletin vor kurzem zur Kampfrichterin ausbilden lassen. Ihr Traum: Bei der Leichtathletik-EM im nächsten Jahr im Berliner Olympiastadion dabei zu sein.

Als Kampfrichterin bei den Jugendmeisterschaften

"Natürlich wünsche ich mir, an der Weitsprunggrube zu stehen und den Dreisprung oder den Mehrkampf mit zu begleiten", erzählt sie. "Ich weiß, was alles dazu gehört auf der anderen Seite zu stehen. Man sorgt als Kampfrichter für perfekte Bedingungen für die Athleten." Dass die neue Aufgabe dabei alles andere als einfach ist, hat die 52-Jährige diesen Sommer feststellen müssen. Da stand sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm neben der Sprunggrube. "Es ist harte Arbeit, also ich habe wirklich geschwitzt", sagt die 1,81 Meter große Blondine und lacht. "Ich habe bestimmt ein Kilo abgenommen dabei, aber es war auch wieder mal schön, an der Basis zu stehen. Den Athleten hat's gefallen." Drechsler hat Spaß an ihrer neuen Aufgabe, könnte sich vorstellen, neben der Europameisterschaft 2018 auch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio als Kampfrichterin zu bestreiten.



Aus der Grube in die Grube

"Das wird ein langer Weg", sagt ihr Freund Arto Bryggare, nur um gleich darauf zu betonen: "Aber es ist schön." Der Finne ist ein ehemaliger Spitzen-Hürdenläufer, hat dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Er kann den Ehrgeiz seiner Freundin verstehen. Und er ist auch der Grund dafür gewesen, dass Heike Drechsler Karlsruhe vor zwei Jahren den Rücken gedreht hat. Bryggare pendelt als Sportberater viel zwischen Helsinki und Berlin. Die Flugverbindung zwischen den beiden Städten sei einfach besser als die Route Helsinki - Karlsruhe, sagt die 52-Jährige. Heike Drechsler, so scheint es, ist glücklich in ihrer Wahlheimat. Und sie wird nicht müde, Neues auszuprobieren. Aktuell unter dem Motto: Aus der Grube in die Grube.



Sendung: rbb um 6, 16.10.2017