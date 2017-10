Gut gelaunt kommt Fabian Lustenberger vom Training mit der Mannschaft. Der 29-Jährige, der bereits seine 11. Saison für die Berliner spielt, hat derzeit auch allen Grund zur Freude. Anders als von vielen vermutet, ist er in dieser Saison nicht Dauergast auf der Ersatzbank, sondern Stammspieler auf dem Platz. Trainer Pal Dardai hat seinen dienstältesten Profi wettbewerbsübergreifend in den letzten sechs Partien eingesetzt. Der Coach weiß halt, was er an ihm hat. "Er hat eine gute Vorbereitung gemacht und sich gesteigert. Wenn man ihn braucht, zeigt er seine Leistung ", lobt Dardai den Schweizer.