Nicht nur, dass Hertha BSC am Mittwoch gegen Köln eine miserable Leistung ablieferte - einige Fans disqualifizierten sich auch durch ein Transparent in der Ostkurve. Der Spruch darauf spielt auf die massenhaften Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015 an.

Das Pokal-Spiel auf dem Platz hat die Hertha mit 1:3 gegen den 1. FC Köln verloren. In den sozialen Medien empören sich die User jedoch nicht über die schlechte fußballerische Leistung, sondern über eine Aktion der Ostkurve, in der die organisierte Fanszene von Hertha BSC steht. Auf zwei Transparenten verkündeten Fans hier: "Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine" und "Domplatte for one".



Mit dieser Botschaft spielen die Berliner auf Vorfälle zu Silvester in Köln vor zwei Jahren an. Damals waren Frauen vor dem Hauptbahnhof und dem Dom im dichten Gedränge von Männergruppen, darunter viele Nordafrikaner, massenhaft bestohlen, bedrängt, begrabscht und sogar vergewaltigt worden. Diese Silvesterfeier in Köln wurde inzwischen zum Synonym für die massive Belästigung von Frauen.