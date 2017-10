Ein neuer Tag und gleich der nächste Verletzte: Nachdem Hertha BSC erst am Montag den Ausfall von Vladimir Darida für die nächsten zwei, drei Spiele bekanntgeben musste, fällt jetzt auch Torhüter Thomas Kraft für die Partie beim FC Zorya Luhansk aus.

Der 29-Jährige, der in den ersten beiden Gruppenspielen der Europa League gegen Atletic Bilbao und den FK Östersund im Kasten stand, muss wegen Wadenproblemen passen. Für Kraft tritt Jonathan Klinsmann die Reise in die Ukraine an. Für den 20-Jährigen ist es die erste Kader-Nominierung für ein Europa-League-Spiel.

Zwischen den Pfosten soll allerdings Stamm-Keeper Rune Jarstein stehen. Der norwegische Nationaltorwart absolvierte in dieser Spielzeit alle acht Bundesligaspiele und stand auch im DFB-Pokal in Rostock im Kasten.