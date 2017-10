Knieprobleme

Auch Rune Jarstein und Norwegen waren Gegner von Deutschland in Gruppe C. Die letzten Spiele in San Marino (8:0) und gegen Nordirland (1:0) gewannen die Skandinavier, doch als Vierte verpassen sie die WM. Jarstein spielte nur in San Marino. Wegen leichter Knieprobleme pausierte er gegen Nordirland. Zurück in Berlin setzte er am Montag zwar mit dem Training aus, meint aber selbst, er werde am Samstag gegen Schalke wieder fit sein.