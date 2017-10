Für Hertha stellt sich nun die Frage, wo es hingeht in den nächsten Wochen. Muss der Blick nach unten wandern oder erlaubt sich die „Alte Dame“ die Aussicht in etwas sonnigere Tabellengefilde. Das Spiel gegen Schalke 04 am Sonnabend um 15:30 Uhr soll diesbezüglich schlauer machen. Auf Rune Jarstein wird Dardai in diesem richtungsweisenden Spiel bauen können. Der Norweger kam mit Kniebeschwerden von der Nationalmannschaft zurück und hat am Anfang der Woche pausiert. Doch mittlerweile ist der Stammkeeper wieder fit und fest für die Partie gegen Schalke eingeplant.