Überhaupt sahen die 30.000 Zuschauer im Olympiastadion von der ersten Minute an eine Berliner Mannschaft, die richtig Bock hatte. Allen voran Salomon Kalou, nach seinem letzten Einsatz gegen den SC Freiburg mit einem verschossenen und einem verwandelten Elfmeter von Dardai noch für seine "Eier" gelobt, kurbelte das Offensivspiel an.

Richtig gefährlich wurde es bezeichnenderweise das erste Mal in der 20. Minute, als Marvin Plattenhardt einen Freistoß zentral aus 18 Metern aufs Tor zirkelte - und Timo Horn so zu einer klasse Parade zwang. Kölns Keeper stand weiter im Fokus, musste sich nach einer guten halben Stunde erneut auszeichnen - zunächst nach einem satten Schuss von Kalou aus 15 Metern Entfernung, dann nach einer Direktabnahme von Pekarik aus der Distanz.

Der Ivorer hatte nach zehn Minuten auch die erste Chance des Spiels für die Alte Dame - setzte einen Fallrückzieher aus 16 Metern allerdings weit übers Tor der Kölner. Die Gäste, Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga, waren um defensive Ordnung bemüht, wagten sich aber kaum mal in die gegnerische Hälfte vor. Hertha machte das Spiel. Pflichtbewusst. Ohne dass dabei Torszenen aus dem Spiel heraus entstanden.

Hertha drückte, aber traf nicht. Und Köln schlug eiskalt zu. In einer Phase des Spiels, in der keiner damit gerechnet hätte, erzielten die Domstädter den Führungstreffer. Aus dem rechten Halbfeld segelte eine Flanke in den Berliner Strafraum. Guirassy - mutterseelenallein gelassen - köpfte auf Zoller. Und der - ebenfalls mit viel Beinfreiheit - fackelte nicht lange. Das 0:1 fiel, weil die Berliner Abwehr in der Situation kollektiv nicht schaltete.

Jörg Schmadkte, seit Montag nicht mehr Geschäftsführer des 1. FC Köln, dürfte wo auch immer er sich befand, geschmunzelt haben. Denn der 'Effzeh' blühte auf, rannte an. Und schlug eiskalt zu. Kurz vor der Pause drückte Maroh einen Eckball von links aus zwei Metern über die Linie. Herthas Skjelbred hatte zwar dicht neben ihm gestanden, aber das war's auch schon. 0:2 zur Pause, ratlose Berliner Gesichter.