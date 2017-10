Doch vielleicht ist gerade die Defensive das Problem. Die Mannschaft ist so sehr auf die Absicherung und das Verteidigen des eigenen Tores fixiert, dass der Angriff darunter sichtbar leidet. In der Vorwärtsbewegung wird nicht konsequent nachgerückt, Überraschungsmomente fehlen im Spiel der Berliner. Neuzugang Valentino Lazaro glaubt an eine Momentaufnahme und ist sich sicher, dass die "Leichtigkeit wieder da ist, wenn wir es schaffen, ein, zwei Dinger über die Linie zu drücken".

Doch der Erfolg dieser Maßnahme ist zweifelhaft. Immerhin, im Training am Montag fielen die Treffer. Esswein, Kalou und Selke trafen ins Netz. Nun muss das nur in einem Pflichtspiel klappen. Vielleicht ja schon am Donnerstag im Europa League-Auswärtsspiel gegen Sorja Luhansk. Ach ja, in diesem Wettbewerb hat Hertha in dieser Saison noch gar kein Tor erzielt.

