Ben Scheffler kennt das Gelände an der Landsberger Allee in- und auswendig. Die grauen Mauern, die Apfelbäume, das Eisen-Geländer. Hier, über dem Velodrom und der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark trainiert und lässt der 30-Jährige Woche für Woche trainieren. Klettert, springt, rennt.

Parkour hat seinen Ursprung in den Pariser Vororten, den sogenannten Banlieues. Dort ist das Klima meist rau und die Kriminalitätsrate hoch. Jugendliche haben so einen Weg gefunden, mit ihren Aggressionen und ihrer Frustration umzugehen, bahnen sich ihren Weg über Absperrgitter oder über Dächer. Parkour sorgt für innere Ausgeglichenheit, das fällt auch bei den Berliner Traceuren auf.

Über 'ParkourOne' werden Kurse für Traceure jeden Alters angeboten - die jüngsten sind vier Jahre, die ältesten über 50. Während es bei den Kleinsten um den Bewegungsdrang geht, lernen die Größeren, ihre Grenzen in individuellem Tempo auszuloten. "Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ich jetzt gut dabei aussehe, wenn ich über so 'ne Mauer komme", beschreibt Ben die Intention hinter seiner Arbeit. "Es ist eher wichtig, dass ich rüberkomme und dass ich auch den Ehrgeiz entwickle zu sagen, okay, ich möchte das so gut wie möglich schaffen."



Jeden Monat werden Schnupperkurse angeboten. Die finden unter freiem Himmel statt - zum Beispiel auf dem weitläufigen Gelände über dem Velodrom. Oder am Potsdamer Platz. "Man findet überall Hindernisse", sagt Ben. Regen ist beispielsweise kein Grund, drinnen zu bleiben. "Ist ja irgendwo auch ein Hindernis."