Interview | Ex-Alba-Coach Sasa Obradovic - "Ich schätze, ich vermisse einfach Berlin"

17.10.17 | 19:11 Uhr

Vier Jahre lang hat Sasa Obradovic Alba Berlin trainiert. Am Mittwoch empfängt er Alba mit seinem neuen Klub Lokomotiv im Eurocup. Im Interview erklärt der Serbe, warum er mit russischen Spielern besonders gut klar kommt - und was ihn noch mit Berlin verbindet.

rbb|24: Herr Obradovic, wie lebt es sich in Krasnodar? Sasa Obradovic: Das Wetter ist definitiv zu empfehlen, durch die Nähe zum Schwarzen Meer. Wenn es in Moskau neun Grad sind, haben wir hier 20. Letztes Jahr war ich kein einziges Mal krank, zum ersten Mal in meinem Leben (lacht). In den reichen Stadtteilen gibt es schöne Architektur, nette Restaurants, hervorragendes Essen. Aber Sie sehen hier auch die ganze Bandbreite, von extrem luxuriös bis sehr arm. Und natürlich kann man die Infrastruktur nicht mit Deutschland vergleichen.

Was machen Sie, wenn Sie nicht in einer Basketballhalle stehen? Ich verbringe Zeit in meinem Appartement, jetzt gerade sitze ich auf meiner Couch und schaue ein Spiel von ZSKA Moskau (kurze Pause). Ist das ok? Natürlich. Was mache ich noch? Ich gehe viel ins Fitnessstudio, um an meinem Körper zu arbeiten. Ich lebe allein hier, also kann ich mir die Zeit nehmen. Es gibt auch ein ausgezeichnetes Spa. Wie fühlen Sie sich? Ich hatte während meiner Karriere als Spieler zehn Operationen. Wenn ich nicht konstant etwas tue, merke ich das von Jahr zu Jahr mehr. Also darf ich nicht nachlassen.

Zur Person Basketballlegende aus Belgrad - Sasa Obradovic Obradovic wurde 1969 in Belgrad geboren. Bei Roter Stern avancierte der 1,96 Meter große Serbe zu einem der besten Guards Europas . 1994 wechselte er zu Alba Berlin , unter Svetislav Pesic gewann er in drei Jahren je einmal die deutsche Meisterschaft , den Pokal und den europäischen Korac-Cup . Mit der Nationalmannschaft wurde Obradovic Weltmeister , dreifacher Europameister und Silbermedaillengewinner bei Olympia. 2012 kehrte Sasa Obradovic als Trainer zu Alba zurück. Die Bilanz: Drei Pokalsiege , eine Finalteilnahme und ein Sieg in der Vorbereitung gegen den damaligen NBA-Champion San Antonio . Im Sommer 2016 trennten sich der Verein und sein Coach. Kurz darauf unterschrieb Obradovic beim russischen Erstligisten Lokomotiv Kuban Krasnodar .



Lokomotiv stand noch vor zwei Jahren im Finale der Euroleague. Als Sie aus Berlin nach Krasnodar gekommen sind - welche Arbeitsbedingungen haben Sie da vorgefunden? Die Trainingshalle und das ganze Drumherum sind hervorragend, ein unglaublicher Standard. Alleine mein Coaching Staff: Ich kann Ihnen nicht mal sagen, wie viele Leute sich insgesamt um die Spieler kümmern (lacht). Sie versuchen hier definitiv, die Besten zu engagieren, die sie kriegen können. Bei Alba hatte ich manchmal nicht genug Spieler, um morgens richtig zu trainieren. Hier habe ich 16, 17 Profis zur Verfügung, fast zu viele. Aber das sind Luxusprobleme. Mit dem größeren Budget sind auch entsprechende Erwartungen verbunden. Was verlangt man von Ihnen in dieser Saison? Das Ziel ist die Euroleague, dafür müssten wir den Eurocup gewinnen - oder mindestens ins Finale der russischen Liga kommen. Und wenn wir es dann erstmal dorthin schaffen, erwartet man von uns, dass wir auch die Meisterschaft gewinnen. Das wird aber sehr schwer. ZSKA ist immer stark, aber Khimki (beide aus Moskau, d.Red.) halte ich inzwischen fast für besser, dazu kommt St. Petersburg. Generell ist es in Russland so, dass die Teams alles auf Dich schmeißen, um Dich zu schlagen. Du musst bereit sein, egal, wie viele Spiele Du zuletzt hattest, egal, wie hart Deine Reise war. Hier akzeptiert niemand Ausreden. Niemals.

Wie gut ist Ihr Russisch? Inzwischen recht gut. Meine Assistenztrainer habe ich gebeten, nur Russisch mit mir zu sprechen, auch mit meinen Spielern und Leuten auf der Straße spreche ich es. Serbisch und Russisch gehören zur gleichen Sprachfamilie und haben viele Gemeinsamkeiten, also findet man sich da rein. Auch wenn ich es nie in der Schule gelernt habe. Ist Ihre Ansprache in der Kabine von Krasnodar immer noch genauso laut, wie in Berlin? Wissen Sie, die Leute verbinden mit mir das Herumschreien, die alte serbische Trainerschule und so weiter, aber die meisten sehen nicht die andere Seite. Ich bemühe mich immer, eine gute Beziehung zu meinen Spielern aufzubauen. Ich sage: Lass uns reden, lass uns was essen gehen, wie siehst Du diese Sache im Team, wie siehst Du jene – mit ambitionierten Leuten, die wirklich was erreichen wollen, war Kommunikation nie ein Problem. Mit wem dann? Den Kerlen, die sagten: Lass uns das Geld nehmen, Berlin genießen, Spaß haben und dann wieder gehen. Sowas wird immer zu Konflikten mit mir führen. Wenn Du professionell bist, wirst Du nie ein Problem mit mir haben.

"Wenn Du professionell bist, wirst Du nie ein Problem mit mir haben": Sasa Obradovic in typischer Pose am Spielfeldrand.

Wie klappt das mit Ihrer jetzigen Mannschaft? Ausgezeichnet, die russischen Spieler sind gut trainierbar, muss ich sagen. Das ist halt nicht Deutschland, hier ist der große Leader eben der große Leader – die Profis akzeptieren das, egal was passiert. Keine Frage, sie sind in der Regel ein bisschen überbezahlt, manche auch nicht so exzellent ausgebildet. Dafür sind sie extreme Wettkämpfer. Aber natürlich bringen sie auch ein paar schlechte Eigenschaften mit. Zum Beispiel? Verteidigung. Ich hatte von ihnen ein höheres Level erwartet. Irgendwann kam ein Spieler zu mir, völlig fertig und sagte: "Coach, wie schwer ist es denn bitte, eine solche Defense zu spielen und dann auch noch zu scoren?" "Verdammt schwer", habe ich geantwortet (lacht). Während Ihrer Zeit bei Alba haben Sie oft über Reisestrapazen gesprochen, darüber, dass Ihnen Zeit fehlt. Wie ist das in Krasnodar? Insgesamt habe ich hier mehr Zeit für meinen Job, es sind weniger Spiele, ich kann das Team besser vorbereiten. Im vergangenen Winter hatte ich mal fünf Tage frei – zum ersten Mal in meiner Karriere. Bei Alba wäre das undenkbar gewesen. Als wir damals in der Euroleague gespielt haben, hatten wir monatelang drei Partien pro Woche. Du kommst kaum noch zu etwas anderem als Spielen und Herumfliegen. Auf der anderen Seite ist das Reisen bei Krasnodar anstrengender. In der VTB (russische Liga) spielen Teams aus elf Zeitzonen. Mal sind wir in Astana, mal in Minsk, mal in Nowgorod, umsteigen müssen wir fast immer. Ich merke, wie mich das inzwischen ermüdet.

Es sind wirklich talentierte Jungs: Grigonis, Butterfield, Peno, besonders Dennis Clifford mag ich sehr. Es freut mich, dass sie sich schon so schnell verbessert haben, sie verteidigen alle hart und gut." Sasa Obradovic über Albas neues Team

Wie war es bei Ihrem Eurocup-Start im französischen Limoges? Sie haben nur knapp gewonnen. Wir sind am Spieltag um vier Uhr morgens in Krasnodar gestartet, mit dem Bus gefahren, sechs Stunden nach Frankreich geflogen. Beim Spiel hatten wir dann keine Konzentration, die Gesichter waren leer – es ist hart, sich auf so etwas einzustellen. Umso mehr Respekt habe ich für meine Mannschaft, dass wir dort gewonnen haben. Manchmal braucht man solche Erlebnisse, früh in der Saison. Unsere Basis funktioniert, aber die Chemie im Team ist noch nicht da, wo ich sie haben will. Wie beurteilen Sie Albas neues Team? Hat Sie der Sieg gegen Partizan im Eurocup überrascht? Bei allem Respekt, so gut Alba auch gespielt hat – Belgrad war einfach wahnsinnig schlecht, sie haben Geschenke ohne Ende gemacht. Aber mir gefällt, dass man im Sommer nur Spieler mit einem gewissen Potential verpflichtet hat. Es sind wirklich talentierte Jungs: Grigonis, Butterfield, Peno, besonders Dennis Clifford mag ich sehr. Es freut mich, dass sie sich schon so verbessert haben, sie verteidigen alle hart und gut. Das muss man sicher auch Coach Aíto zuschreiben, ich bin happy, dass Alba einen Mann mit dieser Karriere holen konnte. Aber man muss auch sehen, dass die Mannschaft jung ist, also wird sie noch viele Hochs und Tiefs haben, das ist ganz normal. Erst in der zweiten Hälfte der Saison können wir sie einschätzen. Von was für einem Spiel gehen Sie am Mittwoch aus? Sie können sich ja denken, dass das keine einfache Aufgabe ist. Es wird richtig zur Sache gehen. Unser Vorteil ist, dass wir mehr Zeit haben, uns vorzubereiten. Alba hat am Wochenende noch zwei Spiele gehabt, insgesamt fünf in zehn Tagen, glaube ich. Wir sind Favorit auf den Gruppensieg, es wäre nicht seriös, das abzustreiten.

Ihre Familie lebt noch in Berlin. Wie oft sind Sie hier? Ich versuche das nächste Mal während der Nationalmannschaftspause im November zu kommen. Aber insgesamt ist mein Geschäft hart, ich weiß nie, ob nicht wieder ein neues Problem auftaucht, um das ich mich kümmern muss. Deshalb entscheide ich meine Besuche eher spontan. Ich verreise öfter mal ein paar Tage mit meiner Frau, das nächste Mal treffen wir uns wahrscheinlich in Belgrad. Wie schwer fällt Ihnen dieses Privatleben? Du vermisst einfach ein ganzes Stück Deines Lebens. Du warst so lange daran gewöhnt, Deinen Alltag zu teilen. Manchmal fühlt sich Dein Herz leer an. Aber meine Arbeit macht mir jeden Tag Freude. Ich habe hier quasi einen Vertrag auf Lebenszeit, gehe jetzt in meine zweite Saison. Meine Tochter hat gerade in Berlin die Schule abgeschlossen, mein Sohn ist in zwei Jahren dran. Wer weiß, was dann passiert? Ich konzentriere mich darauf, jetzt das Maximum herauszuholen - und danach schaue ich, welche Optionen auf dem Tisch liegen.

Was vermissen Sie an Berlin? Ich mochte die Restaurants, die Bars, morgens meinen Kaffee zu holen. Berlin ist wie Belgrad für mich, mir wird dort nie langweilig. So richtig entdecken konnte ich die Stadt aber erst, als meine Zeit bei Alba zu Ende war. Da habe ich mir ein Fahrrad geschnappt und gesagt: Jetzt werde ich Berlin genießen. Vorher habe ich mich fast nur mit Basketball beschäftigt. Manchmal bleibt man in diesem Lifestyle stecken. Gibt es noch etwas, auf das Sie zurückblicken? Einerseits sind da die tollen Erinnerungen mit Alba, die Pokalsiege, das Finale gegen Bayern, der Sieg gegen San Antonio. Aber vor allem denke ich gern an die Menschen in Berlin zurück. Ich habe mich immer willkommen gefühlt, erst als Spieler, dann als Trainer. Es ist immer schwer, neue Beziehungen aufzubauen, aber in Berlin habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Wenn Sie mich also fragen, was ich vermisse, würde ich sagen: Ich schätze, ich vermisse einfach Berlin (lacht). Das Gespräch führte Sebastian Schneider, rbb|24

Sasa Obradovics Dienststelle in Krasnodar