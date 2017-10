Mammutprogramm für Berlins Handball-Bundesligist - Athletik-Trainer Köhrbrück quält die Füchse

18.10.17 | 14:00 Uhr

Die Füchse Berlin sind im Dauereinsatz. Sechs Begegnungen an 16 Tagen stehen aktuell auf dem Spielplan. Das ist auch für den Athletik-Coach der Handballer eine besondere Herausforderung. Er entscheidet, wie das Training dosiert wird.

Was für ein Stress. Die Füchse befinden sich aktuell im Dauereinsatz. Sechs Partien in 16 Tagen stehen auf dem Spielplan. Bei diesem Porgramm geht es auch darum, dass die Spieler diese Wochen verletzungsfrei überstehen. Zeit für Regeneration und Physiotherapie müssen mit einem dosierten Training abgestimmt werde. Verantwortlich dafür ist bei den Füchsen seit dem vergangenem Jahr Athletik-Trainer Carsten Köhrbrück. Er gestaltet die Trainingspläne, individuell, für jeden Spieler. Nur der Schweiß fließt bei allen gleich. "Es ist jetzt eher die Phase, in der wir weniger trainieren. Vielleicht wird hier und da mal ein Peak gesetzt und dann kommen die Spiele", erklärt Köhrbrück.



Es ist eine intensive Phase der Saison

Carsten Köhrbrück war vor seiner Zeit als Trainer selbst erfolgreicher Spitzensportler. 1990 gewann der Berliner mit der deutschen 4x400-m-Staffel Silber bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im damals noch jugoslawischen Split. Jetzt läßt er andere die Last tragen, siegen zu sollen. "In der Regel dauert das Kraftraining eine Stunde, Aktuell manchmal aber auch nur eine halbe Stunde, wenn wir wegen eines bevorstehenden Spiels danach noch Handballtraining machen", erklärt Drux die Abläufe in der spielintensiven Phase der Saison.

"Es ist der Monat der Wahrheit"

Und so lassen sie sich von Köhrbrück quälen. Welche Ziele die Füchse in dieser Spielzeit ansteuern können, wird sich sehr bald zeigen. Sportkoordinator Volker Zerbe weiß: "Wir haben viele Spiele in diesem Monat, das ist eigentlich der Monat der Wahrheit. Wir werden am Ende sehen, ob wir schon so weit sind, diese Belastung erfolgreich durchzustehen. Das müssen wir jetzt beweisen." Sendung: rbb um 6, 18. Oktober 2017