Marathonmann aus Neupetershain - Blaue Zehen in Washington

22.10.17 | 15:41 Uhr

Boston, New York, Tokio: Dirk Ert aus Neupetershain ist Marathonläufer aus Leidenschaft - und das schon viele Jahre. Bei den größten Marathonläufen dieser Welt war der 53-Jährige schon dabei. An diesem Sonntag startet er in Washington. Von Andreas Friebel

Was muss passieren, damit aus einem normalen Bauhof-Mitarbeiter ein begeisterter Marathonläufer wird? Ganz einfach: Er schaut mal nach seinem Gewicht. "Ich bin nach Hause gekommen, stand auf der Waage und wog 106 Kilo", sagt Dirk Ert aus Neupetershain. "Da wusste ich, dass ich was für meine Figur machen muss. Da war ich etwa 30 Jahre. Und dann habe ich mit dem Training angefangen. Die ersten Kilometer waren die Hölle. Erst als ich etwa 40 war, bin ich dann den ersten Marathon gelaufen."

Alles eine Frage des Willens

Das war in Finsterwalde. Eigentlich wollte Ert nur den Halbmarathon mit knapp 21 Kilometern laufen. Im Rennen entschied er sich aber um, und kämpfte sich durch die komplette Strecke. "Bei mir ist es so, dass ich bis zur Hälfte laufe. Und dann zähle ich die Kilometer runter", sagt er. Es ist halt alles eine Frage des Willens. Auch im Training. Etwa 3.000 Kilometer läuft der 53-jährige pro Jahr. Seine Lieblingsstrecke führt ihn vom Fitnesscenter in Neupetershain im Landkreis Oberspreewald-Lausitz bis nach Cottbus und manchmal wieder zurück. Das sind mehr als 50 Kilometer. So etwas härtet ab für die großen Marathonläufe auf dieser Welt. "Die sechs größten Läufe habe ich weg", sagt Ert. "Jetzt will ich noch vier Marathonläufe schaffen, um die zehn größten der Welt geschafft zu haben. Da fehlen zum Beispiel noch Washington, Paris und Honolulu."

Bei den größten Marathons unter vier Stunden

Nur etwa insgesamt 60 Deutsche können von sich behaupten, bei den sechs größten Marathonläufen der Welt ins Ziel gekommen zu sein. Aber auch beim Untertage-Marathon in Sondershausen war Dirk Ert schon dabei. 700 Meter tief ging es dabei in ein Salzbergwerk und dann folgte mit Helm und Stirnlampe ein 42-Kilometer-Höllenritt. "Obwohl ich gute Turnschuhe habe, bekomme ich immer blaue Zehen. Wenn ich mal aufhöre zu laufen, dann bekommen die eine Spezialbehandlung." Blaue Zehen gibt es sicher auch am Sonntag in Washington. Und auch ein Wiedersehen mit seiner ältesten Tochter, die vor zwölf Jahren aus Brandenburg in die USA auswanderte. Etwa alle zwei Jahre besucht sie Dirk Ert dort. "Bei den sechs größten Marathons der Welt wollte ich unbedingt unter vier Stunden bleiben. Und ich habe es geschafft. Am Sonntag will ich nun zusammen mit meiner Tochter laufen. Ihr Ziel ist, unter fünf Stunden zu bleiben. Da werde ich mich mal ein bisschen zurückhalten", lacht der Neupetershainer Dirk Ert. Sendung: Antenne Brandenburg, 20.10.2017, 14.00 Uhr