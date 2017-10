Die Berliner und Brandenburger Regionalligisten wollen und sollen auch in Zukunft im Nordosten um den Aufstieg in Liga drei kämpfen. Das ist das Ergebnis des NOFV-Treffens am Mittwoch Nachmittag in Berlin. Mit dabei waren Vertreter des Deutschen Fußballbundes, des Norddeutschen Fußball Verbandes, sowie der ostdeutschen Dritt- und Viertligisten.

Die Kernaussage: Meister müssen aufsteigen. Verstanden hat das jetzt auch DFB-Präsident Reinhard Grindel. "Wir brauchen eine Lösung, die die jetzige Aufstiegsregelung ablöst, wo zwei Spiele am Ende über eine ganze Saison entscheiden. Das scheint von allen als nicht sachgerecht erachtet zu werden", sagte Grindel dem rbb.