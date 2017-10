In Berlin gegen TSV Herrsching

Tickets für das erste Heimspiel der BR Volleys zu gewinnen

Der Motor der BR Volleys stockt noch etwas. Nach der Niederlage im Supercup gegen den ewigen Rivalen aus Friedrichshafen ging auch der Bundesligaauftakt gegen Düren in die Binsen. Sie wollen Glücksbringer der Volleys sein? Kein Problem: Mit drei richtigen Antworten können Sie beim Heimauftakt gegen den TSV Herrsching in der Max-Schmeling-Halle dabei sein.



Unter allen richtigen Quiz-Einsendungen verlosen wir 5 x 2 Karten für das Spiel der BR Volleys gegen den TSV Herrsching am 18. Oktober um 19.30 Uhr. Einsendeschluss: Mittwoch, 18. Oktober 2017, 8.00 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. rbb-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.