Über 700 Fahrräder auf 1.000 Einwohner gibt es in Berlin. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die volle Innenstadt - der Drahtesel ist praktisch: einfach draufsetzen und losfahren. Aber es gibt auch einiges zu beachten, damit die Radtour nicht zur Tortur wird.

Die Physiotherapeutin weiß, wovon sie redet, schließlich ist sie schon über mehr als nur Bodenwellen gefahren: Regina Marunde war in den 90er Jahren Profi-Mountainbikerin, mehrfache deutsche Meisterin und Teilnehmerin der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Einmal stürzte auch sie so schwer, dass sie mit inneren Blutungen auf der Intensivstation landete.

Jetzt arbeitet sie als Physiotherapeutin und Osteopathin, in ihrer Praxis in Berlin behandelt sie auch Radfahrer. Dabei geht es seltener um dramatische Stürze, dafür um die richtige Haltung, ein Alltagsproblem. Immer wieder, so berichtet sie, seien Hobby- oder ambitionierte Amateurradfahrer mit Schmerzen vor allem im Nackenbereich in ihre Praxis gekommen. "Bike Fitting" nennt Marunde nun das Angebot in ihrer Physiotherapie-Praxis, "darauf haben mich meine Patienten gebracht".