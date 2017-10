Regionalliga-Duell am Samstag - Spitzenreiter Cottbus trifft auf Schlusslicht Luckenwalde

27.10.17 | 14:12 Uhr

Energie Cottbus trifft am Samstag auf das Schlusslicht der Regionalliga, den FSV Luckenwalde. Während die Lausitzer in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben, hat der FSV erst einen Sieg geholt. Ein Duell voller Gegensätze bahnt sich ab 13:25 Uhr im Livestream auf rbb|24 an. Von Andreas Friebel



Es spricht Selbstvertrauen und Realitätssinn aus Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz, wenn er vor der Partie gegen Schlusslicht Luckenwalde sagt, dass "wir alle Möglichkeiten haben, dieses Spiel zu gewinnen. Denn wir sind einfach besser als Luckenwalde, unabhängig von der Tabellensituation". Obwohl zwischen beiden Städten nur knapp einhundert Kilometer liegen, sind es sportlich Welten. Da ist auf der einen Seite Cottbus als ehemaliger Erstligist, der eine Infrastruktur und damit auch Trainingsmöglichkeiten hat, wie kein zweiter Klub in der Liga. Und auf der anderen Seite steht Luckenwalde, ein Verein, der mit geringen Mitteln seit 2015 in der Regionalliga spielt. Beide Klubs sind nicht vergleichbar, auch wenn sie beide in der vierten Liga spielen.



Programm-Tipp 28.10.2017 | ab 13:25 Uhr - Live-Stream auf rbb|24 Das Spiel Energie Cottbus gegen den FSV Luckenwalde wird am Samstag ab 13:25 Uhr auf rbb|24 live übertragen.



Das weiß auch Claus Dieter Wollitz, der vor diesem Duell respektvoll davon spricht "diesen Gegner ernst zu nehmen und nicht zu unterschätzen". Er weiß natürlich auch, dass dies sein Team in dieser Saison noch nie getan hat. In keinem der bisherigen zwöf Ligaspiele und auch nicht im Landespokal entstand der Eindruck, dass seine Mannschaft zu locker agiert. Auch wenn Energie am vergangenen Wochenende in Fürstenwalde zur Halbzeit 0:1 zurücklag. Umso eindrucksvoller meldete sich Cottbus dann in der zweiten Halbzeit zurück und gewann noch verdient mit 3:1.





Schwere Ausfälle in der Offensive

Nach wie vor sind es neun Punkte, die zwischen dem Ersten und dem Zweiten, dem BFC Dynamo, liegen – trotz schwerer Ausfälle in der Offensive. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Stürmer Benjamin Förster hat zwar inzwischen keinen Gips mehr am Fuß, wird aber erst nach der Winterpause zurückerwartet. Und wie lange Torjäger Streli Mamba ausfällt, ist völlig offen. "Wir haben festgestellt, dass seine Hüftprobleme von der Wirbelsäule herrühren. Außerdem macht ihm seine alte Muskelverletzung zu schaffen. Deshalb gibt es am Freitag noch mal ein MRT", erklärt Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Lausitzer. Doch Cottbus hat ein überragendes Mittelfeld, das die Ausfälle im Sturm bislang glänzend gemeistert hat.



In Luckenwalde haben sie Daniel Becker als Trumpf. Sieben der insgesamt 14 Saisontore hat er bisher erzielt. Einen Cheftrainer haben sie aber nicht. Nachdem Ingo Nachtigall Mitte Oktober zurückgetreten war, betreut Gerald Ritter als Interimstrainer das Schlusslicht. Allerdings noch ohne großen Erfolg: Am vergangenen Wochenende gab es im Kellerduell gegen Neustrelitz ein bitteres 1:4. Damit übernahm Luckenwalde den letzten Tabellenplatz. Und nun geht es ausgerechnet zum Tabellenersten nach Cottbus – zu einem Duell voller Gegensätze.

