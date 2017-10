"Was sind wir? Ein Team! Was sind wir? Ein Team! Ooooooh, Fortuna!" - so schwören sich die D-Jugendlichen des FSV Fortuna Britz vor jedem Spiel ein. Eigentlich gehören auch Jakob und Magnus zu dieser motivierten Truppe. Nur: Mitspielen dürfen sie nicht. Zwar trainieren die beiden 11-Jährigen jede Woche, doch bei allen Punktspielen ihrer Mannschaft sind sie zum Zuschauen verdonnert. "Es ist schon blöd, dass ich jetzt ein halbes Jahr gesperrt bin. Es geht hier nicht um Millionen, ich bin ja kein Profispieler", meint Jakob dazu. Auch sein Trainer Nils Schimmelpfennig ist ratlos: "Ich verstehe nicht, dass man Kinder sperrt, nur weil Erwachsene ein Problem miteinander haben." Aber auch im kleinen Örtchen Britz, nördlich von Eberswalde gelegen, macht der Deutsche Fußballbund die Regeln - und diese legen einzelne Vereine unterschiedlich streng aus.

Was ist da eigentlich passiert? Ursprünglich spielten Magnus und Jakob für den SV Lichterfelde. Der hat 2016 mit Fortuna Britz eine sogenannte Kooperationsvereinbarung geschlossen. Dadurch wechselten die beiden 11-Jährigen nach Britz. Doch die Vereine gerieten in Streit und nach einem Jahr war es mit der Kooperation schon wieder vorbei. Magnus und Jakob aber wollten bei ihrer neuen Mannschaft bleiben. Deshalb kündigten sowohl Jakobs als auch Magnus' Eltern fristgerecht beim SV Lichterfelde. "Er fühlte sich einfach gut aufgehoben. Außerdem ist sein großer Bruder hier Trainer, und er wollte einfach bei seinem großen Bruder spielen", begründet Magnus' Mutter, Andrea Brodersen, ihre Entscheidung.

Doch das nötige Freigabeformular füllten die Lichterfelder mit "Nein" aus. Dadurch sind beide Jungs noch bis November gesperrt. "Völlig zurecht", meint der Landesverband. Dessen Vertreter Fred Kreitlow verweist auf die Regularien: "Der Sinn ist, einen geordneten Spielbetrieb zu gewährleisten und auch sportlichen Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen. Insbesondere bei sogenannten Kollektivwechseln, wenn mehrere Spieler einer Mannschaft von einem anderen Verein angesprochen oder abgeworben werden."

Nun sind zwei Spieler noch kein Kollektiv. Warum also kämpft ein kleiner Dorfverein mit so harten Bandagen? Fragten sich die Vereinschefs von Fortuna Britz und suchten das Gespräch mit den Lichterfeldern. Das Resultat: "Wir haben Ende August eine schriftliche Antwort bekommen, dass 750 Euro zu entrichten seien. Dann wären die Spieler frei", fasst Fortunas Vorstand Michael Franz die wenig freundschaftlichen Verhandlungen zusammen. 750 Euro pro Kind? In der Kreisklasse? Ja, genau so meint es Lichterfelde, obwohl laut Auskunft des Verbands der Grundbetrag bei den D-Junioren in den Kreisklassen lediglich "zwischen 25 und 100 Euro" beträgt.