Tabea Kemme stand als einzige Spielerin von Turbine Potsdam in der Startformation - das war jedoch von der Bundestrainerin ursprünglich anders geplant. Svenja Huth plagten kurz vor Spielbeginn Adduktiorenprobleme und so musste sie auf einen Einsatz verzichten.

Tabea Kemme von Turbine Potsdam zeigt sich im Trikot der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft in bestechender Form. Gegen völlig überforderte und unterlegene Gegnerinnen von den Färöer-Inseln, erzielte Kemme am Dienstag zwei Tore selbst und war an den meisten gefährlichen Tor-Aktionen beteiligt. Nach der Niederlage gegen Island am vergangenen Sonntag, konnte sich die deutsche Mannschaft von Trainer Steffi Jones rehabilitieren.

Vor 2.207 Zuschauern in Großaspach spielten sich die DFB-Damen zu Beginn der ersten Halbzeit in einen Rausch, angeführt eben von Tabea Kemme. Die Potsdamerin steuerte das 2:0 mit einem schönen Schuss aus 16 Metern bei (15. Minute). Zwölf Minuten später ließ die Potsdamerin das 3:0 folgen - nach einer Flanke von der rechten Seite standen sich die Färinger Abwehspielerinnen gegenseitig im Weg und ermöglichten so Tabea Kemme freistehend ihren zweiten Treffer. Im Anschluss legten die Deutschen ein Tor nach dem anderen nach und hätten das Spiel noch deutlich höher gewinnen können. Das 11:0 hat sogar historischen Charakter: Noch nie verloren die Färöer-Inseln ein Spiel so hoch.



In der Tabelle sieht es nach dem Sieg nun vorübergehend wieder etwas rosiger aus: Nach dem vierten Spieltag steht Deutschland auf dem ersten Tabellenplatz, die zweitplatzierten Tschechinnen haben jedoch noch ein Spiel weniger. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM im Jahr 2019 in Frankreich.