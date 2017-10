TTC Eastside in der Champions League

Die Berliner Titelverteidigerinnen vom TTC Eastside sind erfolgreich in die neue Tischtennis-Champions League gestartet. Gegen den Tschechischen Meistern SKST Mart Hodonin gewannen die TTC-Damen mit 3:1.

Dabei mussten sie erheblich ersatzgeschwächt antreten: Petrissa Solja verletzt, Neuzugang Katrin Mühlbach schwanger - so stand plötzlich Spielertrainerin Irina Palina an der Platte. "Die Aufgabe wird nicht so einfach, wie gedacht. Aber ich denke Shan (Xiaona) und Gina Pota schaffen das", sagte Palina vor der Partie.

Und sie sollte Recht behalten: Shan Xiaona und Gina Pota gewannen ihre Matches. Xiaona hatte dabei zwar zweimal Mühe, letztlich besiegte die Weltranglisten Zwölfte aber in zwei hochklassigen Matches sowohl die tschechische Spitzenspielerin Strbikova, als auch Partyka.

"Ich habe mich sehr über den Satzrückstand im Auftaktmatch geärgert. Ich muss hier gewinnen habe ich mir gesagt und das habe ich zum Glück geschafft", sagte die glückliche Xiaona, nachdem sie den Grundstein für den 3:1 der Berlinerinnen gelegt hatte.

Weiter geht es für die Damen vom TTC in der Champions League am 13. Oktober in Frankreich beim TT St. Quentin.