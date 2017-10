Wenn die deutsche Frauenfußball-Nationaltrainerin Steffi Jones ruft, dann kommen sie alle. Ausdrücklich eingeladen sind ebenfalls Tabea Kemme, Svenja Huth und Johanna Elsig vom 1. FFC Turbine Potsdam. Die drei Bundesliga-Spielerinnen wurden für die anstehenden WM-Quali-Spiele gegen Island in Wiesbaden am 20. Oktober (16 Uhr) und die Färöer am 24. Oktober (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) in Großaspach in den Kader berufen. Für Verteidigerin Johanna Elsig ist es erst das dritte Länderspiel, während Teamkollegin Tabea Kemme mit 42 Berufungen dagegen schon wie ein alter Hase wirkt - mi 25 Jahren, wohlgemerkt.

Für die dritte im Bunde, Svenja Huth, wird es der 31. Auftritt im DFB-Dress. Das besondere daran: Die Stürmerin erzielte bislang nur einen Treffer, den jedoch im letzten Länderspiel. Vielleicht ist für sie damit also der Bann geebrochen. Sie wird es zeigen. Die Vorgabe von Bundestrainerin Steffi Jones für die kommenden Begegnungen sind eindeutig: "Das Ziel ist, auch diese beiden Spiele zu gewinnen, dabei betrachte ich vor allem die Partie gegen Island als Schlüsselspiel. Die Isländerinnen als EM-Teilnehmer sind für mich der stärkste Gegner unsere Gruppe."