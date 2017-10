Nach dem tollen Saisonstart von Energie Cottbus haben die Fans in der Lausitz allen Grund zur Freude. Von der guten Laune will nun auch die deutsche U21-Auswahl profitieren, wenn es am Freitagabend im Stadion der Freundschaft gegen Aserbaidschan geht.

Es läuft gerade bestens beim FC Energie Cottbus. Mit gehörigem Vorsprung thront die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz einsam an der Spitze der Regionalliga und hat die Rückkehr in die 3. Liga fest im Blick. Entsprechend groß ist die derzeitige Euphorie. Auch der jetzige Trainer der deutschen U21-Auswahl, Stefan Kuntz, freut sich darüber. Schon mehrfach war er bei Energie zu Gast, in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern führte der Weg regelmäßig zu Gastspielen in die Lausitz. Lang ist’s her. "Energie fehlt schon", meint der 54-Jährige und denkt an überaus schwere Auswärtsspiele in "fantastischer Atmosphäre" zurück.

Nach zahlreichen Auswärtsspielen mit der U21 steht Kuntz nun endlich ein Heimspiel in Cottbus bevor, wenn die Deutschen ihr Pendant aus Aserbaidschan am Freitagabend im stimmungsvollen Stadion der Freundschaft empfangen. Es ist das zweite Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2019.