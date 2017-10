EM-Qualifikation der U21 in Cottbus

Die deutsche U21-Auswahl hat am Freitagabend ihre Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation gelöst. 6:1 (3:0) hieß es am Ende gegen Aserbaidschan. Marcel Hartel vom 1. FC Union Berlin steuerte im Cottbuser Stadion der Freundschaft den Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 bei (72.).

Im Dauerregen trafen außer Hartel Philipp Ochs (8./36.), Mahmoud Dahoud (34.), Cedric Teuchert (86.), hinzu kam ein Eigentor des Aserbaidschaners Anton Kriwotsjuk (53.). Ilijas Safarzade gelang der Ehrentreffer für die Gäste (86.). Damit feiert die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz im zweiten Spiel der Qualifikation den zweiten Sieg und ist nun wettbewerbsübergreifend in 36 Qualifikationsspielen unbesiegt.