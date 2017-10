Union vergibt den fünften Liga-Sieg in Folge

Union begann druckvoll. Bereits nach fünf Minuten hatte Marcel Hartel die erste Großchance, scheiterte jedoch an MSV-Keeper Mark Flekken. Die Berliner blieben die aktivere Mannschaft und kamen im weiteren Spielverlauf bis zur Pause durch Kroos und Hartel zu Abschlüssen, wirklich gefährlich wurde es allerdings nur selten. Der Elf von Trainer Jens Keller fehlte es bei ihren Angriffen vor allem an Tempo und Durchsetzungsvermögen rund um den Strafraum.

Aber auch die Offensivbemühungen der Gastgeber blieben überschaubar. Der Aufsteiger ließ im letzten und vorletzten Pass häufig die Präzision vermissen. Der Spielverlauf war bis dahin schleppend. Eine Standardsituation führte schließlich zum ersten Tor: Trimmel schlug einen Eckstoß von rechts vor das Tor und fand den hochsteigenden Leistner. Es war die verdiente Führung in der 49. Minute per Kopf für den FC Union. Danach fehlte es den Berlinern an Präzision.