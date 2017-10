Vor Benny Sensenschmidt ist keine Scheibe sicher. Der Darts-Spieler visiert mit den Vikings Berlin für die Bundesliga regelmäßig das Ziel an. Bei dem Berliner Verein ist noch alles handgemacht - von den Mettbrötchen bis zu den Zwischenständen an der Tafel.

Und auch sonst ist alles handgemacht bei der Steel-Darts-Bundesliga. Keine Elektronik - es wird von 501 Punkten runter gezählt. Gefragt ist dabei eine starke Kopfrechenarbeit des Schreibers. Das Zentrum der Zielscheibe - genannt Bulls Eye - bringt übrigens nicht am meisten: "Die 'Triple 20' zählt am meisten Punkte. Die Mitte dagegen bringt nur 50 Punkte und ist viel kleiner", erklärt Sensenschmidt.

Viel Training brauche er inzwischen nicht mehr, erzählt Sensenschmidt. "Wenn man das ganz gut drauf hat, dann muss man nicht mehr so viel trainieren", sagt er. "Ich trainiere vielleicht eine Stunde am Tag. Als ich angefangen habe und noch nicht so gut war, habe ich allerdings auch acht bis teilweise zehn Stunden am Tag trainiert."