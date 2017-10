Sorge in Cottbus vor Spiel gegen Babelsberg

Energie Cottbus richtet am Sonntag ein schwieriges Heimspiel aus: Babelsberg 03 reist an. Das Schwierige spielt sich dabei wohl vor allem auf den Rängen ab, denn rechte Gewalttäter hatten beim letzten Spiel der beiden Teams in Babelsberg den Platz gestürmt. Von Andreas Friebel

Das Spiel im rbb-Livestream am Sonntag, 13.25 Uhr