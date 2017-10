Vor dem Spiel gegen den VfB Friedrichshafen - Die Volleys wollen den Supercup

08.10.17 | 10:55 Uhr

Bereits eine Woche vor dem Start der Volleyball-Bundesliga treffen die Berlin Recycling Volleys im Spiel um den Supercup auf ihren Dauerrivalen aus Friedrichshafen. Es ist die Pflichtspielpremiere für den neuen Volleys-Coach Luke Reynolds.



Andrea Giani ist voller Vorfreude. "Es wird sicher ein richtig gutes Event" meint der Bundestrainer, der die deutschen Volleyballer vor einigen Wochen überraschend ins EM-Finale geführt hatte, und ergänzt: "Ich mag dieses Format sehr. Es ist ein großes Spiel, um in die Saison einzusteigen." Dieses "Format" ist der Volleyball-Supercup, dessen zweite Auflage heute in Hannover ausgetragen wird und Lust machen soll auf die am kommenden Wochenende beginnende Bundesligasaison.

Im Vorjahr hatten die Volleys keine Chance

Während sich bei den Frauen Meister Schwerin und Pokalsieger Stuttgart (13.00 Uhr) gegenüberstehen, kommt es bei den Männern ab 15.30 Uhr einmal mehr zum Duell zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen. Im Vorjahr bei der Premiere des Supercups machte das Team vom Bodensee kurzen Prozess und rasierte die Volleys deutlich mit 3:0. Die Berliner wiederum nahmen Revanche in der Endspielserie um die Deutsche Meisterschaft und holten den Titel in die Hauptstadt. Da wundert es nicht, dass Volleys-Diagonalangreifer Paul Carroll keine Zweifel lässt: "Es gibt keinen Gegner in der Volleyball-Bundesliga, gegen den ich lieber gewinne als gegen Friedrichshafen."

Schwierige Vorbereitung

Auch wenn die Rivalität groß ist, nimmt Volleys-Manager Kaweh Niroomand vor dem Supercup etwas Druck aus dem Kessel: "Das ist ein willkommenes Vorbereitungsspiel unter Wettkampfbedingungen, in einem würdigen Rahmen mit vielen Zuschauern. Man sollte den sportlichen Wert aber nicht zu hoch ansetzen". Dass der ambitionierte Macher der Volleys die Bedeutung der Partie herunterspielt, hat wohl auch mit der beschwerlichen Vorbereitung zu tun. Einige Spieler waren verletzt, andere kamen erst spät von ihren Nationalteams zurück. Keine optimale Situation für den neuen Trainer Luke Reynolds, dessen primäre Aufgabe es ist, ein funktionierendes Team zu formen. Dass Leistungsträger wie Robert Kromm, Paul Carroll und Sebastian Kühner den Volleys treu geblieben sind, hilft Reynolds sicherlich bei seiner Arbeit. Hinzu kommen gleich fünf Neuzugänge, die der 32-jährige Australier integrieren muss. Unter ihnen ist auch Georg Klein. Der Mittelblocker spielte zuletzt in Friedrichshafen und hat dementsprechend gute Erinnerungen an den Supercup im Vorjahr. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken startete Friedrichshafen glänzend in die Saison. Nur zu gerne würde Klein das in diesem Jahr mit seinen neuen Kollegen wiederholen. Sendung: rbb UM6, 08.10.2017, 18 Uhr