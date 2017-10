Bahnradsport-EM in Berlin

Am Donnerstag beginnen im Velodrom die Europameisterschaften im Bahnradsport. Der gebürtige Berliner Maximilian Levy will bei seinem Heimspiel ganz besonders glänzen. Eine neuverlegte Bahn soll ihm dabei helfen.

Gut 20 Jahre dreht Maximilian Levy nun schon seine Runden auf dem Rennrad - bei den Bahnrad-Europameisterschaften, die am Donnerstag beginnen, erlebt der gebürtige Berliner dennoch eine Premiere: "Es ist das erste Mal, dass ich eine große Meisterschaft in Deutschland erlebe", sagt er. "Das ist eine tolle Geschichte für mich. Ich habe beim Berliner TSC das Radfahren gelernt und die Bahn im Velodrom ist die erste, auf der ich je gefahren bin."



Kein Wunder, dass die Aussicht auf die Heim-EM Levys winterliche Sinnkrise beenden konnte. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Rio und einem erneuten Schlüsselbeinbruch im Januar stellte sich der 30-Jährige die Frage, ob und wie es mit seiner Karriere weitergehen soll. Mittlerweile sind die Zweifel verflogen, im Vordergrund steht beim mehrfachen Welt- und Europameister nun die Vorfreude auf die Wettkämpfe im Velodrom.